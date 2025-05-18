Esenyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 2 otomobilin üzerine çıktı

Esenyurt’ta sabah saatlerinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla park halindeki 2 otomobilin üzerine çıktı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden 34 KGD 242 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 aracın üzerine çıktı. Yaşanan kazada 3 otomobilde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşanan kazanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kontrolünü kaybettiği aracın park halindeki otomobillere çarptığı anlar yer aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekildi.