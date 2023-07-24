Esenyurt’ta, döverek bayılttığı kadını kaçıran Şeyhmus Dağ tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus Dağ yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dağ tutuklandı.

Kadın 24.07.2023 14:11 Giriş: 24.07.2023 14:11

Güncelleme: 24.07.2023 14:20 Kaynak: DHA

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