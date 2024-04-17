Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt’ta fabrika yangını

Ajans Haberleri
  • 17.04.2024 16:13
  • Giriş: 17.04.2024 16:13
  • Güncelleme: 17.04.2024 16:13
Kaynak: İHA
Esenyurt’ta fabrika yangını

Esenyurt’ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan kapı üreten farikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. 

Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

BirGün'e Abone Ol