Esenyurt’ta freni patlayan servis minibüsü ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt’ta freni patlayan servis minibüsü, cadde üzerindeki araçlara çarptıktan sonra refüje çıkıp ağaçları devirdi. Yol tabelasına da çarpıp deviren minibüs kaldırıma çıkarak durabilirken, olayda 1 kadın yaralandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LJB 795 plakalı servis minibüsü, freninin patlaması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı.

Cadde üzerinde park ve seyir halindeki araçlara çarpan minibüs, refüje çıkarak ağaçları ezdi. Yol tabelasını da deviren minibüs bir otomobile de çarptıktan sonra birkaç metre ilerideki kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpma öncesi bir otomobilden inmeye çalışan kadın kaza sonucu yaralandı. Yaralı kadına yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Öte yandan servis minibüsünün şoförü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken yaşanan kaza, çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.