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Esenyurt’ta genç kadına asansörde taciz: Kargocu tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir rezidansta kargo bırakmak için bindiği asansörde denk geldiği 24 yaşındaki genç kadını taciz eden R.L. isimli kargocu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın
  • 19.07.2025 10:05
  • Giriş: 19.07.2025 10:05
  • Güncelleme: 19.07.2025 10:28
Kaynak: İHA
Esenyurt’ta genç kadına asansörde taciz: Kargocu tutuklandı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da kargo bırakmak için girdiği binanın asansöründe denk geldiği kadını taciz eden bir kargo çalışanı tutuklandı.

Olay, 15 Temmuz'da Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı.

Rezidansa kargo teslimatı gerekçesiyle giden kargo görevlisi, asansöre beraber bindiği 24 yaşındaki kadını taciz etti.

Kargo çalışanı, kadını asansörden indikten sonra da taciz etmeyi sürdürdü. Kadının yardım istemesi sonrasında kaçan erkek, ihbar üzerine yapılan araştırma sonucundan polis tarafından yakalandı.

R.L. isimli kargo şirketi görevlisi, 17 Temmuz Perşembe günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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