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Esenyurt’ta iş yerinde yangın paniği

Ajans Haberleri
  • 13.08.2024 17:55
  • Giriş: 13.08.2024 17:55
  • Güncelleme: 13.08.2024 17:55
Kaynak: İHA
Esenyurt’ta iş yerinde yangın paniği

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinde büyük yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul’un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.

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