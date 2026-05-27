Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt’ta kaçak kurban kesimine ceza yağdı

Esenyurt’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde çok sayıda kişi kurbanlarını belirlenen alanlar yerine sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde kesti. Hijyen kurallarına aykırı görüntüler kameralara yansırken, zabıta ekipleri kaçak kesim yapanlara cezai işlem uyguladı.

Yurt
  • 27.05.2026 13:04
  • Giriş: 27.05.2026 13:04
  • Güncelleme: 27.05.2026 13:07
Kaynak: DHA
Esenyurt’ta kaçak kurban kesimine ceza yağdı
Fotoğraf: DHA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı.

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti.

İlçenin farklı mahallelerinde yaşanan görüntülerde, bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri ise kaçak kesim yapılan noktalara müdahale etti.

Ekipler, kurallara aykırı kesim yapan kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

BirGün'e Abone Ol