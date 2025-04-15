Esenyurt’ta kayyumun işçi kıyımı kabul edilemez

Emek Servisi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanarak görevden alınmasının ardından atanan kayyum yönetimi, birçok işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmalara karşı DİSK Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube ile Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube de işçilerin işlerine iade edilmesi ve işten çıkarmaların durdurulması talebiyle dün belediye önünde eylem yaptı. Eyleme CHP, SOL Parti, TİP, EMEP ile yurttaşlar da destek verdi.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Süreyya Doğan “Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Buradan Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyuma sesleniyoruz. Esenyurt halkına hizmet eden işçilerin ekmeğinden ve aşından elini çek” dedi. Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Meryem Göktepe de “Üyelerimize, çalışanlara baskı yaparak Memur-Sen’e bağlı Bel-Bir-Sen’e üye yapma çalışmaları yaptılar. Kayyumun anayasaya aykırı hareket etmesini kınıyoruz. Atılan işçilerin de geri alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.