Esenyurt’ta otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde otomobilin çarptığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta yolun karşısına geçmek için hareket eden Aslı Mines isimli kız çocuğu, aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çocuğun üstünden geçen araç, daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi. Olaya tanık olan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan Aslı Mines, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.