Esenyurt’ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İstanbul Esenyurt’ta park halindeki araba kendiliğinden yandı. Aracın alevleri yol kenarındaki ağaçlara da sıçrarken itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halindeki araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Arabadaki yangın kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye yanan aracı ve ağaçları söndürdü. Yangın sonrası ise otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacak.