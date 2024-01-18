Esenyurt’ta pastaneye müşteri gibi geldi, garsonun telefonunu çaldı

Esenyurt’ta kimliği belirsiz şahıs, girdiği pastanede tezgahta bulunan cep telefonunu aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs, iş yerine müşteri gibi girerek oturdu. Yiyecek ve içecek sipariş ettikten sonra garsonun alt kata indiğini gören şüpheli, ayağa kalkarak tezgaha yanaştı.

Tezgahtaki telefonu alan şahıs, kasa bölümüne giderek hesabı ödemek istedi. Ücreti ödedikten sonra iş yerinden ayrılan şahıs kayıplara karıştı. Bir süre sonra telefonun kaybolduğunu fark eden garson ağabeyini arayarak durumu anlatırken yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan Azad Kalın, “Ben evde oturuyordum. Kız kardeşim çalıştığı işyerinde bir arkadaşının telefonundan beni aradı. Telefonuna ulaşamadığını söyledi. Ben de aradım ve ulaşamadım. İş yerine gittiğimde telefonu aradık ancak bulamadık. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Bir şahıs telefonu alıyor ve gidiyor. İlk başta kardeşimin boş anını bekliyor. Kardeşim de müşterilere çay getirmek için aşağı kata iniyor. O da onu fırsat bilerek telefona doğru gidiyor. Aldıktan sonra lavabo tarafına gidiyor. Daha sonra da panik yaparak hesap istiyor. Hesabı ödedikten sonra da kaçıyor. Telefonun değeri yaklaşık 4-5 bin TL arasıydı” dedi.