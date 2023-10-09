Esenyurt’ta ses sistemli aracı çekiciye yükleyip gezen şahıslar yakalandı

Esenyurt’ta ceza yememek için ses sistemli aracı çekiciye yükleyip gezen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslara toplam 16 bin 194 TL para cezası uygulandı.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde dün düğün eğlencesi için sokağa ses sistemi takılan hafif ticari araç girip müzik çalarak ilerlemişti. Düğün konvoyu ile caddede giden aracın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde araç çekicisi sürücüsü İ.K. ve çekici üzerinde araçtan sarkan E.D. isimli şahıs yakalandı. İ.K. isimli şahsa 7 bin 443 TL, “Gereksiz ani yavaşlamak maddesinden 436 TL, ”Araçlarda izinsiz reklam ve logo bulundurmak” dan 436TL, “Müzik cihazlarını kamunun rahatsız olacağı şekilde kullanmak” 436 TL olmak üzere, toplam 8 bin 751 TL idari para cezası uygulandı. Çekici üzerindeki araçtan sarkan E.D. isimli şahsa “trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak” 436 TL, Ayrıca çekici sürücüsü İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.