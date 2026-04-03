Esenyurt’ta “son nefes alanına” karakol projesi

TÜİK’in Şubat 2026 verilerine göre 1 milyon 39 bin 5 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta, ilçedeki sayılı yeşil alanlardan biri olan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’na İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması planı tepkilere yol açtı. 57 ilden daha kalabalık olan ilçede, yoğun yapılaşma nedeniyle yurttaşların nefes alabileceği ve olası bir depremde toplanabileceği alanların yok denecek kadar az olduğu vurgulandı.

Esenyurt Belediyesi’nin emniyet personeline yönelik düzenlediği bir programda kayyum olarak görev yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin destekleriyle ilçeye 9 bin metrekarelik yeni bir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası kazandırılacağını açıklamıştı. Projenin, Zafer Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın bir bölümüne yapılacağı duyurulmuştu.

PARK DİYE BİR ŞEY KALMAYACA

SOL Parti Esenyurt İlçe Başkanı Murat Beşer, parkın ilçede kalan son yeşil alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Esenyurt’un 1 milyonun üzerinde nüfusu var. Yapılaşma nedeniyle zaten insanlar konutlar arasında sıkışmış durumda. Çocukların oynayabileceği alan olarak tehlikeli sokaklardan başka bir yer yok. Yurttaşların nefes alacak alanı yok. Aynı zamanda bu park, bir deprem anında insanların toplanabileceği son yerlerden biri. 9 bin metrekare diyorlar ama buranın otoparkı, güvenlik alanı gibi bir sürü yeri var. Bizce bu proje hayata geçirilir ise park diye bir şey artık kalmayacak ” dedi.

Esenyurt Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda da projenin çok yönlü riskler barındırdığı vurgulandı. Raporda, yaklaşık 9 bin metrekarelik emniyet binasının park alanını kapsadığı, söz konusu alanın ise çevredeki birçok mahalle için sınırlı sayıdaki yeşil alanlardan biri olduğu ifade edildi. Parkın çocuklar, gençler ve aileler için kamusal bir yaşam alanı olmasının yanı sıra afet yönetimi planlarında deprem toplanma alanı olarak da yer aldığı hatırlatıldı.

Raporda, bu tür alanların yapılaşmaya açılmasının afet anındaki toplanma kapasitesini düşüreceği ve kriz yönetimini sekteye uğratacağı ifade edildi. “Emniyet Müdürlüğü gibi yoğun güvenlik önlemleri gerektiren bir yapının bu alana inşa edilmesi, fiziki sınırlamalar nedeniyle alanın afet öncesi ve sonrası etkin kullanımını imkânsız hale getirecek” denildi.

ULAŞIM VE ALTYAPI UYARISI

Değerlendirmede, bölgedeki mevcut ulaşım yüküne de dikkat çekildi. Parkın yakınındaki dönel kavşağın hâlihazırda yetersiz olduğu ifade edilirken, yeni bir kamu binasının inşa edilmesiyle trafik yoğunluğunun artacağı ve acil durum araçlarının erişiminin zorlaşacağı kaydedildi. Ayrıca otopark sorununun büyüyeceği, su, elektrik ve kanalizasyon altyapısının da ek yük altında kalacağı vurgulandı.

İHTİYAÇ BETON DEĞİL, NEFES ALANI

Kent Konseyi raporunda, hızla artan nüfus karşısında Esenyurt’ta yeşil alanların korunmasının bir tercih değil zorunluluk olduğu ifade edildi. Yeşil alanların yapılaşmaya açılmasının geri dönüşü olmayan kayıplara yol açacağı belirtilirken, ilçenin temel ihtiyacının yeni beton alanlar değil, ekosistemi koruyan kamusal alanlar olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü için alternatif alanların değerlendirilmesi, deprem toplanma alanlarının kesin olarak korunması ve planlama süreçlerinin halkın katılımıyla yürütülmesi çağrısı yapıldı. “Yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak ve afet risklerini minimize etmek adına bu alanın kamusal işlevinin sürdürülmesi gerekir” denildi.