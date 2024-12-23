Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı

Ajans Haberleri
  • 23.12.2024 10:32
  • Giriş: 23.12.2024 10:32
  • Güncelleme: 23.12.2024 10:32
Kaynak: İHA
Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı

İstanbul Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akçaburgaz fabrikalar mevkiinde tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlalar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BirGün'e Abone Ol