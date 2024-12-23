Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı

İstanbul Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akçaburgaz fabrikalar mevkiinde tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlalar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.