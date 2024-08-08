Esenyurt’ta trafik kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 yaralı

Esenyurt’ta trafik kavgası, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi’nde yaşandı. Trafikte tartışma yaşayan araçlarda bulunanlar kavgaya tutuştu. Trafik kavgası bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Caddede büyük paniğin yaşandığı olayda taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ve bir araca da isabet etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.