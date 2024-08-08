Esenyurt’ta uygulamada aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde bugün Esenyurt’ta 5 ayrı bölgede genel asayiş uygulaması gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerince şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulama sonunda polis ekipleri 455 kişiye GBT uygulaması yaparken, toplam 95 aracı sorguladı. Ayrıca 8 ayrı işletme de denetlendi. Polis ekipleri yaptıkları sorgulama sonucunda bir miktar narkotik madde ele geçirdi. Toplam 10 araca ise 64 bin 269 TL ceza yazıldı.



2 suç makinesi yakalandı

Yapılan uygulamada polis ekiplerinin üzerine aracı sürerek kaçan 2 şüpheli ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin sorgulamasında birinin 17 yıl 4 ay, diğerinin ise 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi.