Esenyurt’tan Gebze’ye depo işçileri direnişte

EMEK SERVİSİ

İstanbul Esenyurt’ta Sabancı Holding’e bağlı CarrefourSA deposunda başlayan işçi direnişi 6’ncı gününü geride bıraktı.

Depoda DGR isimli taşeron şirkete bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler tehdit edildiklerini anlattı. 6 kişinin işten çıkarılması ile başlayan eylemde işçiler, çıkarılan meslektaşlarının geri alınması ve maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Depo önündeki eylemde “İşçiler açken Sabancı’ya huzur yok” sloganları atıldı. Önceki gün depo yönetimi, işçilerin eşyalarının da bulunduğu depoyu kilitledi. İşçilere herhangi bir açıklama yapılmazken içeride bulunan eşyalarını almalarına da izin verilmedi. Depo içerisinde çalışan işçilerin iş bırakma eylemi de devam ediyor. Eylemin 6’ncı gününde yapılan açıklamada, “Zam talebimiz karşılanmadı. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınmasını istedik buna da olumlu bir yanıt olamadık” denildi. Açıklamada, “İşten mi çıkarıldık, izinli miyiz bilmiyoruz. Bizi yalnız bırakmayın” denildi. Direniş, CarrefourSA’nın Kocaeli Gebze’de bulunan deposuna da yayıldı. İşveren tehdidine rağmen Gebze deposunda çalışan işçiler, direnişe destek eylemi yaptı. Gebze’de DGD-SEN yetkilileri ile işçilerin görüşmesi işveren tarafından engellendi. Sendika, deponun dışından işçilere seslendi. Sendika üyeleri, “Sadece zam istedik, una, şekere her şeye zam yaptılar, bize ‘Hayır’ dediler” diye konuştu. Sendika, işçilerin talepleri karşılanmazsa eylemlerin İzmir ve Ankara’ya da yayılacağını duyurdu.