Esenyurt’un tek yeşili için ses yükselttiler

Milyonu aşan nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt’un tek yeşil alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’na yapılmak istenen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tepkiler büyüyor. Kayyum tarafından duyurulan kararın ardından imza kampanyası başlatan Esenyurtlular, Esenyurt Kent Konseyi öncülüğünde parkta bir araya gelerek eylem gerçekleştirdi.

Hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP, SOL Parti, EMEP, TİP ve çeşitli siyasi partiler ile demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği eylemde ilçede olası bir depremde toplanılabilecek alanların yok denecek kadar az olduğu vurgulandı.

Eylemde, parkın ilçedeki 8 mahallenin ortak kullanım alanı olduğu hatırlatılırken şunlar kaydedildi: “Parkın yaklaşık 9 bin metrekarelik bir bölümüne İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılmak isteniyor. Projenin durdurulması için buradayız. Esenyurt’ta yeşil alan Türkiye ve İstanbul ortalamasının çok altındadır. Aynı zamanda deprem ve afet toplanma alanı olan parkın yapıya açılmasının bölgenin trafiği açısından da sıkıntı yaratacağı ortadadır. Bizler kentin gerçek sahipleri olarak geçici görevde olan kayyum kararıyla alınan kararın iptal edilmesini talep ediyoruz. Yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Aksi halde çeşitli eylemlerle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Eylemde konuşan SOL Parti Esenyurt İlçe Başkanı Murat Beşer ise, “Kalan son yeşil alanımıza sahip çıkıyoruz. Esenyurt’un en büyük sorunlarından birisi yeşil alan sorunudur. Burası aynı zamanda bir deprem toplanma alanıdır. Bizlere bir metrekare alanı bile çok gören bu zihniyet bugün elimizde kalan ve 8 mahallenin ortaklaşa kullanabildiği bir alana bina inşa etmek istiyor. Bizler burada yaşayan insanlarız. Burayla ilgili bir tasarrufta bulunulacaksa bu halkın isteği dışında olamaz. Oldubittiye getirtmeyeceğiz. Meşru olmayan kayyum buranın geleceğine dair bir karar veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce de kayyumun başımızdan defolmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.