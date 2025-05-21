Eser Karaca, boşandığı erkek tarafından uzaklaştırma kararı aldırdığı gün katledildi!

Kahramanmaraş'ta tıbbi sekreter Eser Karaca, boşandığı Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karaca’nın başvurusu üzerine bugün Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir özel hastanede meydana geldi. 44 yaşındaki Atilla Ayıntaplı, pompalı tüfekle boşandığı 42 yaşındaki Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneye gitti. Burada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca’ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Yaralanan Karaca, hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eser Karaca

SİLAHI ATIP KAÇTI

Atilla Ayıntaplı ise olayda kullandığı silahı atıp, hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ayıntaplı bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

4 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Eser Karaca’nın, kendisini rahatsız ettiği için Atilla Ayıntaplı hakkında 2019’da 1 kez, 2025’te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Karaca’nın Ayıntaplı hakkında 4’üncü kez uzaklaştırma kararı aldırmak için dün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve bugün olaydan saatler öncesinde de Atila Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.