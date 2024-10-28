Eserinden şikâyet etti: Erdoğan’ın doktorundan ‘kamusal sağlık’ çıkışı

AKP Milletvekililiği yaptığı 23. ve 24. dönemlerde sağlıkta ticarileşmenin önünü açan Sağlık Komisyonu başkanlığı yapan; sağlık eğitiminin ticarileşmesi amacıyla açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2015-2023 yılları arasında rektörlüğünü yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 12 bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi" skandalına ilişkin özel hastaneleri suçmalayarak, sağlıkta ticarileşmeye işaret etti.

Özel hastanelerin yüksek maaşlarla doktorları transfer ettiğini söyleyen Erdöl, "Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir" dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZ TİCARİ KAYGILARDAN ARINDIRILMALIDIR"

Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: