ESHOT grev öncesi uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapılarak "28 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 29 Mayıs’a bağlayan gece yarısından itibaren toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacaktır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin kişiyi ilgilendiren Toplu İş Görüşmeleri'nin (TİS) tıkanması sonucunda 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece 20 binin üzerinde İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçisi greve çıkacağı duyuruldu.

İzmir’de toplu ulaşımda aksamalara neden olacak grev öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, 29 Mayıs Perşembe günü toplu ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dair uyarı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ şirketleri çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri tarafından alınan grev kararı doğrultusunda, 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 29 Mayıs’a bağlayan gece yarısından itibaren toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacaktır.

28 Mayıs 2025 tarihinde hatlarımızdaki son seferler saat 23.50’de yapılacaktır. Grev süresince ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarıyla sınırlı ölçüde hizmet verilmeye devam edilecektir. Sınırlı hizmet verecek hatlara ilişkin güncel bilgilere www.eshot.gov.tr internet adresimizden ve ALO 153 iletişim hattından ulaşabilirsiniz.

"SEFER DÜZENLEMESİ YAPILACAK"

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına; öncelikli olarak metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle bağlantılı otobüs hatlarında seferler düzenlenecektir.

Ayrıca, İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacak olup bu hatlarda ulaşım hizmeti kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Yolcularımızın, mevcut sefer bilgilerini kontrol ederek hareket etmeleri ve mümkünse alternatif ulaşım modlarını değerlendirmeleri önem taşımaktadır. Sefer saatleri ve anlık bilgilere ESHOT’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz."