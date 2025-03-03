ESHOT’a 41 yeni otobüs

Berfin BAYSAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ESHOT filosuna katılacak olan yüksek güvenlikli 41 yeni otobüsün hizmete alım törenine katıldı. Fuar İzmir’de gerçekleştirilen açılışta konuşan Tugay, ESHOT’un bu yeni alımla güçlendiğini ve gelecekte yeni alımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Tugay, bu adımın toplu taşıma sisteminin daha güvenli ve verimli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

İzmir’de ESHOT’un her gün 1 milyon kişiyi taşıdığını belirten Tugay, “41 yeni aracımızı filomuza katıyoruz. 41 kere maşallah diyerek, nazar boncuklarıyla beraber ve biraz kentimizde yeni bir sayfayı açarak, ESHOT’un da rengini değiştirerek başlıyoruz. Bu otobüslerimiz yarından itibaren hizmete girmiş olacak. ESHOT, İzmir’in en büyük gücü, göreve geldiğimizden bu yana 17 ilçemizde 35 yeni hat açtık. Bu şekilde ulaşım ağımızı genişlettik. Farklı ilçelerde kooperatiflerimizle anlaşarak devreye aldığımız İZTAŞIT uygulamaları da toplu ulaşımı güçlendiriyor” diye konuştu.

HER ŞEY HALKIMIZ İÇİN

125 otobüs parasını ÖTV ve KDV olarak devletin belediyeden aldığını ifade eden Tugay, “Burada ESHOT’a belki biraz daha finansal destek için yeni modeller konuşmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. En somut talebimiz toplu ulaşımda akaryakıt vergisi yükünün hafifletilmesi yönünde. Bu daha önce çok kez dile getirildi ama ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığı, belediyelerin kaynak bulmada sıkıntı yaşadığı bir zamanda özellikle bunun tekrar dile getirilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüz için söylemek isterim ki ÖTV ve KDV muafiyetinden faydalanabilmemiz lazım. Sadece akaryakıt için ödenen paranın yüzde 42’si vergi. Bu vergi öyle bir şey ki İzmir için 1 milyar TL’nin üstüne tekabül ediyor. Bu parayla her yıl 125 yeni otobüs alabiliyoruz. 125 otobüs parasını ÖTV ve KDV olarak devlet bizden alıyor. Burada bir haksızlık olduğunu, özel kullanım olmadığı için ÖTV’nin alınmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Belediye olarak kâr amacı gütmüyoruz. Her şeyi halkımıza hizmet için yapıyoruz” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

İzmir’de ulaşımı daha çevreci ve verimli hale getireceklerini belirten Tugay, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve finansal zorluklar hepimizin malumu. Ancak biz, bu zorluklara rağmen İzmir’de toplu ulaşımı daha verimli, çevreci ve sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni otobüslerin özelliklerine değinen Tugay, “Yeni otobüslerimiz; Euro 6 emisyon standartlarına sahip, çevre dostu motorlarıyla daha az karbon salınımı yapıyor, Alçak tabanlı yapılarıyla engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için erişilebilirliği artırıyor, Kör nokta uyarı ve çarpışma önleyici sistemleriyle yolcu ve trafik güvenliğini ön planda tutuyor, Yakıt tasarruf sistemleriyle belediyemizin bütçesini daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor. Bu araçlarla birlikte, ESHOT’un yeni nesil toplu ulaşım vizyonuna doğru önemli bir adım atılmış oldu. Bu sayede yeşil ve dijital dönüşüm sürecini hızla sürdürecek, İzmir’in ulaşım geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.