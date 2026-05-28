Eşi benzeri olmayan bir kriz söz konusu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı dış basında "eşi benzeri görülmemiş bir hukuki ve siyasi kriz" olarak yorumlandı.

CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliyesi, Avrupa merkezli medyada çok boyutlu analizlerle ele alınıyor. ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın önde gelen yayın organlarında yayımlanan köşe yazılarında kararın zamanlaması, muhalefetin geleceği, parti içi güç savaşları ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere yansımaları masaya yatırıldı. ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesinde yer alan değerlendirme yazısında, sandık iradesinin yargı koridorlarına taşınmasının Türk demokrasisi açısından yeni ve hassas bir dönemi başlattığı vurgulandı. Yazıda, kurultay delegelerinin özgür iradesiyle seçilen Özgür Özel yönetiminin tahliye edilme biçimi, dış basında "otokratik yöntemler"le bağdaştırılarak eleştirildi.

DÖNÜM NOKTASI

Fransa merkezli Le Monde gazetesi ise analizinde, "konunun sadece CHP içindeki bir liderlik mücadelesinden ibaret olmadığını, Türk yargısının mevcut iktidar bloku lehine stratejik bir zemin hazırladığını" belirtti.

Ana muhalefet partisinin kendi Genel Merkez binasından tahliye edilmesinin ülkenin uluslararası imajına olumsuz yansımaları olacağı ifade edildi. Gelişmeler üzerine Özgür Özel’in, "CHP bundan sonra sokaktadır" açıklamasıyla başlattığı yürüyüş, dış basında muhalefetin "sivil direniş" evresine geçişi olarak yorumlandı.

OTORİTELEŞME

Almanya’nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yayımlanan bir yorumda, Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP Genel Merkezi’ne yönelik müdahale, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin giderek artan otoriterleşmesinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yorumda, söz konusu gelişmenin ilk bakışta Türkiye’nin siyasi sisteminde "bir adım daha" gibi görünebileceği ancak bunun önceki uygulamalara kıyasla daha ağır bir aşamaya işaret ettiği ifade edildi.

FAZ, "Atatürk’ün kurduğu partiye yönelik bu tür bir müdahalenin Türkiye’de birçok kesim tarafından kritik bir dönüm noktası olarak görülebileceğini belirterek, gelişmelerin, seçmenlerin bu süreci demokratik hakları koruma yönünde bir uyarı olarak mı yoksa siyasi sürecin geri döndürülemez hale geldiğinin işareti olarak mı yorumlayacağı sorusunu gündeme getirdiği" belirtildi.