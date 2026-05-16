Eşi fakirlik belgesi alan AKP'li vekil hakkında yeni iddia

Eşinin fakirlik belgesi aldığı ortaya çıkan AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

Altınsoy’un, kendisine ait mali müşavirlik bürosunda eşi Serap Altınsoy’u 2,5 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalışıyor gibi gösterdiği de iddia edildi.

"SGK'Yİ ALDATTI"

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre; Serap Altınsoy’un eşine ait müşavirlik bürosundan 2006’da 12 gün, 2016’da 114 gün, 2020’de 247 gün, 2021’de 360 gün ve 2022’de 210 gün sigorta priminin yatırıldığı öne sürüldü.

CHP Parti Meclisi üyesi Abbas Ali Ertürk, “Milletvekilinin eşi, milletvekiline ait olan mali müşavirlik bürosunda sigortalı çalışmıştır, bu sigortalı işleminin de fiilen olmadığı, kişinin orada gerçek anlamda çalışmadığı, kağıt üstünde sigortalı gösterildiği bilinmektedir. Yani bir milletvekili Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da aldatmaktadır” dedi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Serap Altınsoy'un aldığı fakirlik belgesinde imzası bulunan muhtar açıklama yaptı.

Hakkında soruşturma başlatılan Taşpazar Mahallesi Muhtarı Menderes Tunç, "Belgenin nasıl verildiğine dair bir bilgim yok. Böyle bir olaydan haberim de yok" dedi.

Tunç, belgede nasıl imzası bulunduğuna dair soruyu yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin mahkeme harcı ödememek için muhtarlıktan "fakirlik belgesi" aldığını, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük bir skandal, akıl alır gibi değil! AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, karısına muhtarlıktan 'fakirlik ilmühaberi' aldırıyor. Şimdi 'Nasıl oluyor' diyorsunuz değil mi? Bakın mesele şu: AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi bir tapu davası açacak. Tapu davası nasıl açılıyor? Gidiyorsunuz mahkemeye, bir harç yatırıyorsunuz, bir vergi ödüyorsunuz. İşte tenezzül ediyorlar ve bir milletvekili eşine sırf mahkemeye harç ödememek için bu belgeyi ayarlıyor. Bu belgeyi alıyorlar, götürüp dava dosyasına koyuyorlar.

Davalı tarafın avukatı bu fakirlik ilmühaberi fark edince diyor ki: 'Bu nasıl olur? Davacı olan hanımefendinin kocası milletvekili. Bir milletvekili devletine vergi ödeyemeyecek, o mahkemeye harç veremeyecek durumda mı?' diyor.

Bu sefer konu tabii mahkemede gündem yapılıyor. Mahkeme bu sefer konuyu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına aksettiriyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlatıyor."