Eşi fakirlik belgesi alan AKP Milletvekili CHP'yi suçladı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından gündeme getirilen, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığı iddiası siyasetin gündemine oturdu.

Altınsoy, belgenin eşi ve kız kardeşleri taraf olduğu miras davası harçlarını ödememek için kardeşlerinin maddi durumu nedeniyle alındığını açıkladı ancak CHP’yi konuyu gündeme getirdiği için “istismar etmekle” suçladı.

AKP’Lİ VEKİL ÖZÜR DİLEDİ

AKP’li Hüseyin Altınsoy, eşinin miras davasında mahkeme harçlarından muaf tutulmak için “fakirlik belgesi” aldığı ortaya çıkınca bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.

Söz konusu davanın eşi ve üç kız kardeşinin ortaklaşa açtığı bir tapu iptal davası olduğunu belirten Altınsoy eşinin diğer kız kardeşlerinin ekonomik durumlarının zayıf olması nedeniyle adli yardımdan faydalanmak üzere mahkemeye müracaat edildiğini ifade etti.

Müşterek bir dava olması sebebiyle bu durumun yaşandığını savunan Altınsoy, hem eşinin hem de kendisinin adli yardımı vicdanen kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde harçların tamamlanacağını bildiren Altınsoy, kamuoyunu bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ve kamuoyundan özür dilediğimi ifade etmek istiyorum dedi

Tartışmalar sürerken AKP'li Şamil Tayyar da bir milletvekili eşinin bu belgeyi almasının hiçbir rıza olmadığını belirterek belgenin iptal edilmesi ve partinin vekili ile yüzleşmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.

CHP'Yİ İSTİSMARLA SUÇLADI

Altınsoy açıklaması bir yandan özür dilerken diğer yandan konuyu ortaya çıkaran muhalefeti suçlu ve istismarcı ilan etmesiyle dikkat çekti.

Özür açıklamasında CHP’li isimlere yönelik sert eleştirilerde bulunan Hüseyin Altınsoy olayın bir ''istismar'' aracı haline getirildiğini savundu.

Kendi bilgisi ve ilgisi olmayan bir hususun siyasi malzeme yapıldığını ileri süren Altınsoy, ''CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım Uşak İstanbul Antalya gibi illerde devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatırım'' dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, Altınsoy'un açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

''Ak Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy az önce aradı. Açıklamasını tam olarak veriyorum:

Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır.

Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026.9. ay ) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

Siyasi sebeple olsa da kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım.

Bu hassasiyetlerini Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de göstererek devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."