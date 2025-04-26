Eşi gözaltına alınan Murat Ongun: "Korktuğunuz her şey gerçek olacak"

Sabah saatlerinde İBB'ye yapılan operasyonda, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun gözaltına alındı.

Murat Ongun, sosyal medya üzerinden gözaltına tepki göstererek, kutsallara saldırı yapıldığını ifade etti.

Murat Ongun, "Kutsallara, ailelere dahi saldırdıkları bu operasyonu haftasonu yaptılar. Demek ki bu zalimlerin tek korkusu “Ekonomi ve Para Piyasaları” Tek korktukları PARA! Bu millet size benzemez. Değerlerini, örfünü, ananesini, kazanımlarını bilir. Ha cumartesi ha pazartesi! Korktuğunuz her şey gerçek olacak" dedi.