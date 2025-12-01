Eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan doktor, cezaevinde intihar etti

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde hayatını kaybeden eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğlu Poyraz’ın (1) ölümüne ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, Elazığ’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Kıyak, dün (30 Kasım Pazar) saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulunud.

İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçmuş, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaşmıştı. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlenmiş. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak’ın ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtilmişti.

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edilmiş, tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini söylemişti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edilmişti.

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği saptanmıştı. Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer almıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmış, Jandarma'da susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklanmıştı.

Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişt.

Buradaki tedavisi tamamlanan Kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderilmişti.