EŞİK: Çocuk sorunu, devletin çocuğu koruyamamasıdır

Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) suça sürüklenen çocuklar "yetişkin gibi yargılanması" için kanun değişikliği yapılması talebine karşı açıklama yaptı.

Yasa değişikliğinin güvenliği sağlamaya yetmeyeceği vurgulanan açıklamada, bu değişikliğin tüm çocuklar için önemli hak kayıplarına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların 15 yaşında tam ceza ehliyetine sahip olduğunu ve yetişkin gibi yargılanabileceğini kabul etmek, çocukların yasalar önünde ve vatandaşların zihninde artık çocuk sayılmamasına ve kazanılmış haklarını kaybetmesine kapı aralayacak gerici bir adımdır. Bu, çocukların kötü koşullarda çalıştırılmasına, evlendirilmesine, 'rızası olduğu' iddiasıyla istismar edilmesine zemin hazırlayacaktır. Devletin çocukları koruma yükümlülüğü vardır. Bu, çocukları yetişkin sayarak basitçe kurtulabileceği bir yükümlülük değildir" ifadeleri kullanıldı.

"Ülkemizdeki çocuk sorunu, devletin çocuğu koru(ya)maması sorunudur" denilen açıklamada "MESEM’ler aracılığıyla kötü koşullarda çalıştırılan çocuklar, iş cinayetlerinde ölen çocuklar, çetelerin tetikçilik yaptırdığı çocuklar, TBMM’de taciz edilen çocuklar, pavyonlarda çalıştırılan çocuklar… Farklı zamanlarda gündeme gelen bu olayların hepsi, devletin çocukları koru(ya)mamasından kaynaklanan tek bir 'çocuk sorunu'nun farklı yüzleridir. Devletin yapması gereken çocukları koruma yükümlülüğünü kabul ederek bu yönde gereken adımları atmaktır" ifadeleri kullanıldı.

"ÇOCUK HAKLARI MERKEZE ALINMALI"

Tüm yetkilileri ve TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nu" çocuk sorununa bütüncül bir çözüm bulunması için katkı sunmaya davet ettikleri"ne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk Adalet Sistemlerine Uluslararası Bir Bakış' başlıklı notumuzda Avrupa’da 'iyi örnek' sayılan çocuk ceza adaleti sistemlerini inceliyoruz. İngiltere dahil incelediğimiz sistemlerden hiçbirinde, 18 yaş altındaki çocukların yetişkin gibi yargılanması uygulaması bulunmamaktadır. Başarılı sistemlerden hareketle Türkiye için önerilerimiz çocuk suçluluğunun kök nedenlerine yönelik önlemler alınması, okul ve mahallelerde önleyici mekanizmaların kurulması, sağlıklı veri toplanması, çocuk adalet sisteminde çalışan yargı ve kolluk mensupları ile sosyal çalışma görevlilerinin düzenli eğitimlerle uzmanlaşmalarının sağlanması, kurumların kapasitesinin ihtiyaca cevap verecek şekilde artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıdır. 'Çocukların Suça Sürüklenmesi: Yapısal Nedenler, Güncel Riskler ve Koruyucu-Önleyici Politika Çerçevesi' başlıklı bilgi notumuzda ise Türkiye’de çocuk suçluluğu, çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliğine ilişkin istatistikleri OECD ve AB verileriyle karşılaştırıyor, mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi, önleyici sosyal hizmet kapasitesinin artırılması ve çocuk haklarını merkeze alan bir yönetişim anlayışının geliştirilmesini öneriyoruz."