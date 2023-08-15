EŞİK Platformu: “Afganistan kadınlar için hapishane”

Eşitlik İçin Kadın Platformu, Taliban rejiminin kadınlar ve kız çocuklarına uyguladığı baskı, cinsiyet temelli zulüm ve bir apartheid rejimi olduğunu bildirerek, “Kadınlar ve kız çocuklarına nefes almak yasak” dedi.

BirGün/Ankara

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 15 Ağustos 2021’de Afganistan’da iktidarını ilan eden Taliban rejiminin ikinci yılında ülkenin kadınlar ve kız çocukları için bir hapishaneye dönüştüğünü bildirdi.

EŞİK’ten yapılan açıklamada, 90’lı yıllardaki sert politikalarından vazgeçtiğini söyleyerek, özelde kadın haklarına ilişkin “ılımlı” mesajlar vererek dünya ülkelerinden destek almaya çalışarak iktidara gelen rejimin, verdiği sözü unuttuğu belirtildi. Taliban’ın kurallarına göre Afganistan’da yaşayan kadınlara; okula gitmek, çalışmak, spor yapmak, şarkı söylemek, parka ya da pikniğe gitmek, kuaföre gitmek, ibadethanelere gitmek, yanında bir erkek akraba olmadan taksiye binmek, doktora gitmek, tek başına 72 kilometreden uzağa seyahat etmek, araba kullanmanın yasak olduğu belirtilerek, “Deyim yerindeyse nefes almak yasak” denildi.

Afganistan’da gelinen durumun cinsiyet temelli zulüm ve toplumsal cinsiyet temelli bir “apartheid (ayrılık)” rejimi, insanlığa karşı suç olduğu bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Küresel kadın hareketi, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ırka dayalı apartheid rejimine karşı yürütülen mücadeleye atfen cinsiyete dayalı apartheid kavramının uluslararası hukukta suç olarak kabul edilmesi için bir kampanya başlatmıştır. Karima Bennoune tarafından hazırlanan ‘Afganistan’daki Cinsiyet Apartheid’ine Karşı Uluslararası Yükümlülük” başlıklı raporda açıklanan gender apartheid kavramı, kadınlara ve insanlığa karşı suçlar bağlamında önemli bir açılım sunmaktadır.

Bu kampanyanın başarıya ulaşması ve Afganistan’da ve başka coğrafyalarda Taliban, İŞID benzeri oluşumların mahkum edilmesi; dünyanın eşit, özgür ve barış içinde yaşanabilir bir yer olmasına önemli bir katkı olacaktır.”

FERİDUN SİNİRLİOĞLU’NA MEKTUP

EŞİK, 16 Mart 2023 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararı ile Afganistan’daki duruma dair bağımsız değerlendirmeden sorumlu misyonun Özel Koordinatörlüğü görevine getirilen ve bir rapor hazırlamakla görevlendirilen Feridun Sinirlioğlu’na da bir mektup gönderdi.

Sinirlioğlu’ndan, bu süreçte Afganistan’daki ve diasporadaki Afgan kadın hakları savunucularıyla görüşülmesi ve onların görüşleri ile yaşam koşullarına raporda yer verilmesi istendi. Mektupta ayrıca, Afganistan’daki kadınlara karşı özel savaşın sona ermesi için dünya devletlerinin harekete geçirilmesi ve Taliban rejimine yapılan doğrudan ya da dolaylı yardımları yasaklayan kararlar alınması çağrısı da yer aldı.