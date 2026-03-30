EŞİK'ten 'doğum izni' uyarısı: Çocuk bakımı sadece kadınların sorumluluğunda değildir!

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik hazırlanan yasal düzenlemeye dair açıklama yayımladı. Düzenlemenin kadınların gerçek ihtiyaçlarını görmezden geldiğini belirten EŞİK, bakım sorumluluğunun toplumsallaştırılmak yerine tamamen kadınların omuzlarına yıkılmak istendiğine dikkat çekti.

İSTATİSTİKLER "BAKIM YÜKÜNÜ" KANITLIYOR

TÜİK ve BM Kadın Birimi’nin 2024 verilerine atıf yapılan açıklamada, çocuk bakımının istihdamdaki eşitsizliği nasıl derinleştirdiği rakamlarla ortaya kondu.

• Hanesinde 3 yaş altı çocuğu olan kadınların istihdama katılım oranı: %26,9

• Aynı koşullardaki erkeklerin oranı: %90,9

• Çocuğu olmayan kadınlarda istihdam oranı ise %58,6’ya yükseliyor.

EŞİK, bu tablonun ortasında doğum izninin yalnızca kadınlar için uzatılmasının, işverenlerin kadın istihdamına yönelik isteksizliğini artıracağını ve kadın yoksulluğunu derinleştireceğini vurguladı.

"BABALIK İZNİ SEMBOLİK KALAMAZ"

Erkeklerin bakım süreçlerine katılımının "yardım" değil, "eşit sorumluluk" olması gerektiğini belirten platform, babalık izinlerinin sembolik artışlarla geçiştirilmesine karşı çıktı. Açıklamada, "Zorunlu ve devredilemez" ebeveyn izinleri olmadan gerçek bir adaletin sağlanamayacağı ifade edildi.

"KREŞ BİR HAKTIR, ENGELLEMEYİN"

İşyerlerinde kreş açma yükümlülüğünün "150 kadın çalışan" şartına bağlanmasını "yükümlülüğü fiilen ortadan kaldırmak" olarak yorumlayan EŞİK, belediye kreşlerine yönelik siyasi engellere de tepki gösterdi:

“Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre toplumun %87’si işyerinde kreş talep ediyor. Buna rağmen belediye kreşlerinin kriminalize edilmeye çalışılması kabul edilemez.”

"BAKIM EMEĞİ PİYASAYA VEYA KADININ FEDAKÂRLIĞINA TERK EDİLMEMELİ"

EŞİK, çözümün kadınları aile içine hapsetmekten değil, kamusal hakları hayata geçirmekten geçtiğini belirterek taleplerini sıraladı:

• Ücretsiz ve nitelikli kamusal kreşler her mahallede yaygınlaştırılmalı.

• Ebeveyn izinleri; kadın ve erkek arasında eşit, devredilemez ve kapsayıcı şekilde düzenlenmeli.

• Bakım emeği piyasaya veya kadının fedakârlığına terk edilmemeli; Mor Yeşil Kamucu Ekonomi perspektifiyle kamusal olarak finanse edilmeli.

Açıklama, kadınları hayatın her alanında özgür kılacak politikaların acilen uygulanması çağrısıyla son buldu.