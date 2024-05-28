EŞİK'ten Okan Buruk'a küfürlü tezahürat tepkisi

Eşitlik İçin Kadın Platformu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına tepki göstererek, "Okan Buruk şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını kirleterek, tecavüz kültürünü yüceltmiş kadınların onuruna, bedenine ve tüm annelere sözlü tecavüz etmiş ve küfürlü saldırıda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına tepki gösterdi.

Kutlamalarda Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısının sonuna 'Ananızı s....n Galatasaray' sözleri eklendi. Sosyal medyadaki görüntülerde Okan Buruk'un küfürlü tezahürata eşlik ettiği görüldü.

Eşitlik İçin Kadın Platformu, küfürlü tezahürat nedeniyle Okan Buruk'a tepki gösterdi.

EŞİK'ten yapılan açıklamada, "#Galatasaray Teknik Direktörü #OkanBuruk şampiyonluk kutlamasında #SezenAksu 'nun #Şinanay şarkısını kirleterek, tecavüz kültürünü yüceltmiş kadınların onuruna, bedenine ve tüm annelere sözlü #tecavüz etmiş ve küfürlü saldırıda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"Her gün kadınların öldürüldüğü, tecavüze uğradığı bu topraklarda bu eril ve saldırgan dilin bir an önce terk edilmesini talep ediyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tecavüz dili tüm kadınlara ağır şiddet olarak dönüyor ve hayatlarına kastediyor. Her fırsatta annelik kutsaldır diyen, kadınların meşru taleplerini annelik propagandaları ile bastırmak isteyenler, gerçekte birbirlerinin annelerine tecavüz fırsatı kolluyor, her bahaneyle sözlü tecavüz ediyor ve utanmadan birbirlerini alkışlıyorlar.

Kadınların bedeni, onuru ve kimliğine ağır hakaret içeren bu sözleri sebebiyle Galatasaray Spor Klubü Teknik Direktörü Okan Buruk'u derhal, tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz. #GalatasarayFutbolKulübü ve tüm spor camiasını bu yaklaşımı kınamaya ve spor dünyasındaki cinsiyetçi dile karşı net bir tavır alıp, somut politikalar uygulamaya çağırıyoruz."

📢 #Galatasaray Teknik Direktörü #OkanBuruk şampiyonluk kutlamasında #SezenAksu 'nun #Şinanay şarkısını kirleterek, tecavüz kültürünü yüceltmiş kadınların onuruna, bedenine ve

tüm annelere sözlü #tecavüz etmiş ve küfürlü saldırıda bulunmuştur.



Her gün kadınların öldürüldüğü,… pic.twitter.com/vwcz1wLwTn — Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) May 28, 2024

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Öte yandan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Okan Buruk hakkında küfürlü tezahürat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.