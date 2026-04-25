EŞİK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama: "Çocukları yasaklar değil, politikalar korur"

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 14 Nisan’da Şanlıurfa Siverek’te ve 15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin "23 Nisan’ı Okul Saldırılarının Gölgesinde Karşıladık" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan can kayıplarının ve şiddet olaylarının temel sorumlusunun, önleyici tedbirleri almayan ve çocuk koruma sistemini işletmeyen devlet olduğu savunuldu.

"KURUMSAL İHMALLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR"

Saldırıların ardından kamuoyunda oluşan "psikolojik sorun" ve "aile ihmali" algısına dikkat çekilen açıklamada, iktidar ve muhalefetin çözüm olarak sunduğu güvenlik tedbirlerinin kurumsal ihmalleri örtbas ettiği ifade edildi. EŞİK, çocukla ilgili sorumluluğun sadece aileye bırakılmasının devletin ve toplumun ortak yükümlülüklerini görünmez kıldığını belirtti.

Açıklamada, Siverek’teki saldırganın sosyal medyadaki tehdit mesajlarının ve Kahramanmaraş’taki öğrencinin durumunun önceden tespit edilebileceği, ancak kurumsal kapasite eksikliği ve çeşitli bağlantılar nedeniyle müdahale imkanlarının kullanılmadığı vurgulandı.

Hükümetin okullara polis görevlendirme, kamera sistemleri ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı gibi uygulamalarına değinen platform, bu yöntemlerin kalıcı çözüm üretmeyeceğini savundu. Şiddet kültürünün popüler kültür ve hukuk sistemindeki cezasızlık algısıyla beslendiği ifade edilen metinde, "Çocuk suçluluğu bireysel sorumluluğa indirgenemeyeceği gibi, sosyal medya yasakları ve güvenlik tedbirleriyle de çözülemez" denildi.

"OKUL SOSYAL HİZMETİ BAŞLATILMALI"

EŞİK, benzer olayların yaşanmaması için şu çözüm önerilerini sıraladı:

• Tüm öğrenciler için laik, bilimsel ve parasız eğitim hayata geçirilmeli; öğrencilerin temel ihtiyaçları (su, yemek, güvenlik) karşılanmalıdır.

• Okullarda sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmeli, risk altındaki öğrenciler takip edilerek müdahale programları uygulanmalıdır.

• Her mahallede eğitim ve psikososyal destek verecek toplum merkezleri kurulmalıdır.

• Devlet kadınlara, LGBTİ+’lara ve "güçlü erkek" modeline uymayan bireylere yönelik ötekileştirme politikalarına son vermelidir.

Açıklama, "Çocukların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri; ancak hak temelli, kapsayıcı ve önleyici politikaların kararlılıkla uygulanmasıyla mümkündür" ifadeleriyle son buldu.

EŞİK'in açıklamasının tam metni şöyle: