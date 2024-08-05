EŞİK'ten ÖSYM'ye tepki: Sporda kadınlar aleyhine kota uyguluyor

EŞİK, ÖSYM'nin üniversitelerdeki spor bölümleri için belirlediği kadın kontenjanındaki yüzde 40'lık düşüşü eleştirdi. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Sporda eşit temsil için kadınlara en az yüzde 50 kontenjan ayrılmalı ve merkezi sistemden vazgeçilmelidir" denildi.

Eşitlik için Kadın Platformu, (EŞİK) üniversitelerdeki spor bölümlerinin ÖSYM tarafından belirlenen kadın kontenjanındaki yüzde 40'lık düşüşe tepki göstererek eşit temsil için en az yüzde 50 kontenjanın ayrılması gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin spor eğitimi veren bölümlerinin kontenjanları bu yıl ÖSYM tarafından belirlendi. Özel yetenek sınavları ve yerleştirmeler de merkezileştirilerek ÖSYM’ye bağlandı.

EŞİK, özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden spor alanındaki lisans bölümlerindeki yüzde 50 kadın kontenjanının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"YÜZDE 50 KURALI YOK SAYILIYOR"

Açıklamada, kamu üniversitelerinde kadın sporculara negatif kota uygulandığını, kontenjanlardaki yüzde 50 kuralının yok sayılarak, kadınlara ayrılan kontejanın yüzde 40 oranda düştüğü belirtildi.

EŞİK'in açıklamasının tamamı şöyle:

"ÖSYM’nin 2024 yılı Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nda kadınlara ayrılan kontenjan yüzde 40’a düşürüldü. Örneğin; Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin antrenörlük bölümüne 14 kadın 21 erkek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümüne 21 kadın 30 erkek, Akdeniz Üniversitesi ise 16 kadın 24 erkek öğrenci kabul edecek. Tüm üniversitelerde artık kadın sporculara negatif kota uygulanacak.

Kadınların spor eğitimine ve aktivitelerine katılmasından rahatsızlık duyanlar zaten eşit düzeyde olmayan spora katılımı daha da aşağı çekmek için uğraşıyor. Medyası, siyasetçisi ve trol ordusu ile Kadın Voleybol Milli Takımını itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetle Afganistan’da kadınlara sporu yasaklayan zihniyetin çok farkı yok. Suudi Arabistan’da kadınların maça gitmesi serbest bırakılalı henüz bir iki yıl olmuşken herkesin Türkiye nereye sorusunu sorması, kadın erkek eşitliğinin ve laiklik ilkesinin tahrip edilmesini ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak görmesi gerekir."