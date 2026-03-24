EŞİK ve Sol Feminist Hareket'ten İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki: Gerçeğin üstünü örtenler hesap vermeli!

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Platformun X hesabından yapılan açıklamada, İsmail Arı’nın yaptığının yalnızca haber yazmak değil; erkek egemen düzenin tarikat ve cemaatler eliyle kadınlar ve kız çocukları üzerinde kurduğu karanlığı teşhir etmek olduğu vurgulanarak "Gerçeği yazanlar değil; o gerçeğin üstünü örtenler, kadınların hayatını denetleyenler, bedenlerini ve varlıklarını karanlığa mahkum edenler hesap vermelidir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsmail Arı’nın yaptığı yalnızca haber yazmak değil; erkek egemen düzenin tarikat ve cemaatler eliyle kadınlar ve kız çocukları üzerinde kurduğu karanlığı teşhir etmektir. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hak ihlallerini görünür kılan bu gazetecilik, aynı zamanda bu ihlallere karşı yürütülen mücadelenin de bir parçasıdır. Bizler, bu karanlık zihniyetin içinde kaybolan, susturulan, nefessiz bırakılan kadınların ve kız çocuklarının en yakın tanığıyız. Gerçeği yazanlar değil; o gerçeğin üstünü örtenler, kadınların hayatını denetleyenler, bedenlerini ve varlıklarını karanlığa mahkum edenler hesap vermelidir."

Muhabirimiz İsmail Arı, çocuk yaştayken Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği ve daha sonra faille evlendirildiği belirten Fatmanur Çelik'in davasını kamuoyu gündemine taşımıştı. Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanması, Çelik’in adalet nöbeti başlatmasına neden olmuştu.

Defalarca kamuoyuna destek çağrısı yapan Çelik ve yine Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu.

SOL FEMİNİST HAREKET: İSMAİL ARI SUSTURULMAK İSTENİYOR

Sol Feminist Hareket'in X hesabından yapılan açıklamada da İsmail Arı'nın tarikat ve cemaat kuşatmasıyla kadınların ve çocukların üzerine çöken karanlığı teşhir ettiği için susturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsmail Arı, tarikat ve cemaat kuşatmasıyla kadınların ve çocukların üzerine çöken karanlığı teşhir ettiği için siyasal islamcı iktidar tarafından susturulmak isteniyor. Kadınların ve çocuklarının hayatlarının nasıl çalındığını, hayallerinin nasıl yok edildiğini ortaya çıkaran haberler, susturulmak istenenlerin çığlığı olmuştur. Gerçeği yazanlar değil; o gerçeğin üzerini örtenler, bu karanlığı yaratan ve büyütenler hesap vermelidir. ​Karanlığa karşı, hakikatin yanındayız" denildi.