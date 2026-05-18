EŞİK’ten şeriat çağrılı videolara tepki: Laiklikten ve eşitlikten vazgeçmiyoruz

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kadınların çalışma yaşamından, okullardan ve kamusal alandan çekilmesini hedef alan videolara Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) tepki geldi. “Evde kalsın kızlar, ne olur Reis” ve “Erkekler içinde çalışma bacım” ifadeleriyle yayılan videolarda kadınların çalışma yaşamına katılımı hedef alınırken, “Kanunlar şeriat olsun be Reis” sözleriyle laik hukuk düzenine açıkça karşı çıkıldı.

EŞİK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu videoların yalnızca kadınlara yönelik ayrımcı bir söylem değil, aynı zamanda anayasal eşitlik ve laiklik ilkesine yönelmiş bir saldırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kadınların kamusal alandan silinmesini ve şeriat düzeni kurulmasını talep eden bu sözler ifade özgürlüğü diyerek geçiştirilemez” denildi.

''KADINLARIN HAKLARINA DOĞRUDAN SALDIRI''

EŞİK, videolarda kadınların iş yaşamına katılmasıyla “erkekleştikleri” iddiasının dile getirildiğini, kadın-erkek eşitliğinin ise bir “bozulma” gibi sunulduğunu belirtti. Kadını yalnızca ev içine ve “ocak” etrafına yerleştiren bu anlayışın, kadınları erkeğe bağımlı ikinci sınıf yurttaşlar haline getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, “Kadının haklarını kullanıyor olması boşanmaya neden oluyorsa, orada eşitlik değil tahakküm vardır” denilerek kadınların eğitim, çalışma ve ekonomik bağımsızlık hakkının her türlü şiddete karşı temel güvence olduğuna dikkat çekildi.

EŞİK, kadın istihdamının işsizliğin nedeniymiş gibi gösterilmesine de tepki gösterdi. Kadınların iş hayatındaki varlığının “namahrem erkeklerle aynı ortamda bulunmak” üzerinden ahlak dışı gibi sunulmasının, yalnızca çalışma hakkına değil, kadınların hastaneye gitme, alışveriş yapma ve kamusal hizmetlere erişme hakkına da saldırı anlamına geldiği kaydedildi.

DOĞRUDAN LAİKLİK HEDEF ALINIYOR

Açıklamada, videolarda başörtülü kadın görüntülerine ağırlık verilmesinin ayrıca dikkat çekici olduğu belirtilerek, “Kadınların yüzlerinin buzlanması, bu kesimlerin örtünmeyi bile yeterli bulmadığını; başörtülü ve başörtüsüz tüm kadınların kamusal alandan tamamen silinmesini arzuladıklarını kanıtlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Laikliğin kadınların yaşam hakkı, medeni hakları ve özgürlüğü açısından en büyük güvencelerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, kadınların eğitim ve çalışma hakkını dini referanslarla sınırlamaya çalışan söylemin doğrudan laikliği hedef aldığı belirtildi.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ÇAĞRI

EŞİK, Kızılay gibi kamusal alanda sosyal hizmet yürütmekle yükümlü kurumlarda görev yapan kişilerin kadınların çalışma ve sosyal yaşama katılımını hedef alan açıklamalar yapmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Anayasal eşitlik ve laiklik ilkesine karşı çalışan tüm kamu görevlileri yargılanmalı ve görevlerinden alınmalıdır” çağrısı yapıldı.

''YASALARA DOKUNMA, UYGULA''

EŞİK, Anayasa’nın eşitlik, laiklik, eğitim ve çalışma hakkı başta olmak üzere temel hakları güvence altına aldığını hatırlattı. Açıklamada Anayasa’nın 2, 4, 10, 24, 41, 42 ve 49’uncu maddeleri ile AİHS, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nin kadın-erkek eşitliğinin dayanakları olduğu belirtildi.

Platform, “Var olan Anayasa hükümlerine başta siyasetçiler, devlet görevlileri ve kamu kurumları yöneticileri olmak üzere istisnasız herkesçe uyulması sağlanmadıkça, Anayasa değiştirme tartışmalarının eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir amaca hizmet etmeyeceğini biliyoruz” dedi.

EŞİK, “Yasalara dokunma, uygula” talebini yineleyerek laik düzene ve eşit yurttaşlık ilkesine sahip çıkma çağrısı yaptı.

''HAYATLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Açıklamada, laik bir ülkede yaşamak isteyenlerin toplumda büyük çoğunluğu oluşturduğu belirtilerek, şeriat taleplerinin “marjinal bir azınlığın” talebi olduğu ifade edildi.

EŞİK açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İslam’ın ataerkil yorumlarını savunan bir avuç kadın dışındaki tüm kadınlar olarak bizler, sokaklardan, meydanlardan, okullardan ve iş yerlerimizden vazgeçmiyoruz. Taliban zihniyetinin Türkiye’deki savunucularına rağmen anayasal haklarımızı ve laikliği savunmaya; şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz.”