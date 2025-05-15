Esila Ayık bugün hakim karşısına çıkacak

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Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan tarihinde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık hakkında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istendi. Ayık’ın ilk duruşması yarın 09.00’da Kartal Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ayık’ın arkadaşları, "Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun" dedi. Anne Baba Dayanışma Ağı da duruşmaya çağrı yaptı. Çağrıda şu ifadeler kullanıldı: "Esila için, hala tutuklu çocuklarımız için 09.00’da Anadolu (Kartal) 77. AsCM’de görülecek duruşma için çocuklarımızın yanındayız. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan tüm çocuklarımız serbest bırakılsın."