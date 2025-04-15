Esila Ayık: Cezaevlerinde tek bir öğrenci dahi bırakmayın

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle apar topar tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın hâlâ serbest bırakılmamasına tepki yağıyor.

Ayık’ın avukatları, her gün düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar Esila’ya verilmediğini, Esila'nın idrarında kan ve köpük olduğunu belirtiyor ve serbest bırakılması gerektiğini ifade ediyor.

Esila Ayık, avukatları aracılığıyla yolladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi'ndeki kitabının ana karakteri gibi benu bir buçuk, iki yıl cezaevinde unutacaklarını sanmıştım. Sayenizde bu romanın benim gerçeğim olmadığını anladım. Gelen, düşünen dışarıda özgür olmamız için uğraşan herkese çok teşekkür ederim. Lütfen cezaevlerinde tek bir öğrenci daha bırakmayın."