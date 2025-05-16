Esila Ayık dayanışmanın gücüyle tahliye oldu

İstanbul Kadıköy'de 8 Nisan’da düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan ve 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Esila Ayık ve iki öğrenci dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde bulunan 77’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının 'tutukluluğa devam' yönündeki mütalaasına rağmen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında tahliye kararı verildi. Bir sonraki duruşma 19 Aralık saat 10.00’a ertelendi.

Mahkeme salonunun çevresi sabah saatlerinden itibaren barikatlarla kapatıldı. Duruşmayı takip etmek üzere İstanbul Barosu’ndan çok sayıda avukat, Anne Baba Dayanışma Ağı üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da Anadolu Adliyesi’ne geldi.

‘SINAVLARIMA GİREMEDİM’

Salonun küçük olduğu gerekçesiyle gazeteciler, avukatlar ve gençlerin yakınları salona alınmadı. Hâkim ile yapılan görüşmeler sonucu İstanbul Barosu’ndan bir avukat, Anadolu Ajansı ve ANKA Haber Ajansı’ndan birer gazeteci içeri alındı.

Duruşmada yaptığı savunmada 8 Nisan'da katıldığı etkinliğin bir eylem değil dayanışma konseri olduğunu belirten Esila Ayık, "Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserde bir fotoğraf çektirmek istedim. Bulduğum dövizi tuttum" dedi.

Hâkim ise "Elinize aldığınız şeye bakmadınız mı ne yazıyor burada diye, bakmadınız mı, çocuk değilsiniz. Başkasının neden fotoğrafınızı çekmesine izin verdiniz?" diye sordu. Ayık savunmasını şöyle sürdürdü: "Suç olduğunu bilsem yapmazdım. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları sağlığım için uygun değildir" dedi.

Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ ise müvekkilinin sağlık durumunun kritik olduğuna dikkat çekip tahliyesini talep etti. Esila’nın ardından savunmasını yapan üniversite öğrencisi Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan da savunmalarında tahliye taleplerini yineledi. Savcılık ise gençlerin tutukluluk halinin devamını istedi.

Talepleri dinleyen mahkeme heyeti aranın ardından öğrencilerin tahliye edilmesine hükmetti.

ÇOCUKLAR İÇİN ADALET

Anne Baba Dayanışma Ağı, tahliye kararının ardından adliye önünde açıklama yaptı. Dayanışma Ağı adına basın metnini okuyan İlknur Kaya Bahadır şunları söyledi:

"Bugün Anayasal ve demokratik haklarını kullanmalarına rağmen bir ayı aşkın süredir tutuklu olan Esila ve iki tutuklu çocuğumuz için yine Adliye önündeydik. Anne babalar olarak ilk günden itibaren çocuklarımızı ve birbirimizi yalnız bırakmama sözü vermiştik. Çocuklarımızı da birbirimizi de asla yalnız bırakmayacağız. Bugün nihayet çocuklarımızın tutuklulukları sona erdi. Haftalar sonra çocuklarımız özgürlüğüne kavuştu. Ancak hala onlarca çocuğumuz tutuklu. Çocuklarımız haftalardır parmaklıklar arkasında. Çocuklarımız için ülkemiz için adalet istiyoruz.”

ARAÇSALLAŞTIRMAYIN

Bahadır’ın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum. Bu ülkenin gençlerine zulmetme. Savcıları söz edemez hale getirmeyin. Hâkimleri karar veremez hale getirmeyin. Yargıyı araçsallaştırmayın.”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak 19 Mart darbe girişimini gerçekleştirenler, gençler sokağa çıkmasın, konuşmasın, Anayasal haklarını kullanmasın istiyor. Bütün siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı. Erken seçim sandığı halkın önüne gelmeli” diye konuştu.