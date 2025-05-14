Esila Ayık, hakim karşısına çıkacak: "Tahliye edilmeli"

Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan tarihinde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istendi.

Ayık'ın ilk duruşması yarın (15 Mayıs) 09.00'da Kartal Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ayık'ın arkadaşları, "Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun" dedi.

Anne Baba Dayanışma Ağı, duruşmaya yaptığı çağrıda şu ifadeler kullandı: "Esila için, hala tutuklu çocuklarımız için 09.00’da Anadolu (Kartal) 77. AsCM’de görülecek duruşma için çocuklarımızın yanındayız. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan tüm çocuklarımız serbest bırakılsın."