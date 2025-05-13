Esila Ayık hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan tarihinde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istendi.

Esila Ayık savunmasında, "Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Ayık'ın yargılanmasına başlanacak.

"TAHLİYE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

BirGün'e konuşan Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ, "İddianameye konu olan suç, TCK 299’da düzenlenene Cumhurbaşkanına hakaret suçu. TCK 299/1’e göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor, TCK 299/2 uyarınca ise suçun alenen işlenmesi halinde altıda bir oranında ceza artırılıyor, bu sebeple somut olayda Esila’nın üzerine atılı suçtan 4 yıl 8 aya kadar yargılanması istemi mevcut" diye konuştu.

"Ancak Esila’nın herhangi bir sabıka kaydı olmadığı ve ilk suçu olduğu için ceza verilse bile, ki bunun ifade özgürlüğü ve eleştiri olduğuna dair kararlar mevcut, üst sınırdan verilmeyecektir" ifadelerini kullanan Uluğ, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten yatarı olacak bir ceza alacağını düşünmediğimizden her şekilde Esila’nın tahliye olacağını düşünüyoruz."