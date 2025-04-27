"Esila Ayık hastaneye kaldırıldı" iddiası yalanlandı

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı.

Sosyal medyada Esila Ayık'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Ayık'ın avukatı Ümit Özkan, böyle bir bilgi almadıklarını belirterek, "Yoğun bakıma kaldırıldığına ilişkin paylaşımlar var ancak teyitli değil. Bana bir bilgi verilmedi. Avukat Canberk Bey cezaevine gidiyor. İlk ağızdan teyidi alıp paylaşacağım. Lütfen teyitsiz bilgi yaymayalım" açıklamasını yaptı.

Cezaevine giderek duruma dair bilgi alan Avukat Göksun Canberk, Esila Ayık'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasını yalanladı.