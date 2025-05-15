Esila Ayık'ın duruşması bugün: Avukatlar ve gazeteciler salona alınmıyor

Haber Merkezi

Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan tarihinde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastası Ayık hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayık’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Kartal’daki Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

MAHKEME SALONU ABLUKA ALTINDA

Mahkeme salonunun çevresi sabah saatlerinden itibaren barikatlarla kapatıldı.

Barodan gelen avukatlar ile duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler salona alınmadı.

Anadolu Ajansı ve ANKA muhabirleri dışındaki gazetecilere izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayık’ın arkadaşları, “Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun” çağrısı yaparken, Anne Baba Dayanışma Ağı da duruşma öncesi açıklama yaptı.

Açıklamada, “Esila için, hala tutuklu çocuklarımız için 09.00’da Anadolu (Kartal) 77. AsCM’de görülecek duruşma için çocuklarımızın yanındayız. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan tüm çocuklarımız serbest bırakılsın” denildi.