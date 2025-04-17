Esila Ayık'ın kalp hastalığı cezaevinde ilerledi

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle apar topar tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık bu sabah hastaneye sevk edilerek kardiyoloji bölümünde muayene oldu.

Ayık'ın kalp kapakçığında daha önce “hafif” seviyede olan probleminin “orta” seviyeye yükseldiği belirlendi.

Bugün Esila Ayık ile görüşen Göksun Canberk Uluğ BirGün'e konuştu.

Uluğ, "Hâlâ idrarında köpük ve kan var. Cezaevinde ilk altı gün ilaçları verilmediği için hastalığı ilerlemiş vaziyette" dedi.

Esila'ya tuzsuz yemek temin edilmesi için dilekçe verdiklerini belirten Uluğ, "Sıfır tuzlu yemek yemediği sürece vücudundaki şişlikler, gözlerinde morluklar artacak. Aşırı ödem birikmiş durumda vücudu" ifadelerini kullandı.