Esila Ayık'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan tarihinde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık'ın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.

Esila Ayık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukat Göksun Canberk Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tutukluluk halinin devamına karar verildi… 135 sayfalık e-nabız, epikrsağlık raporları, İstanbul Tabipler Odası’nın 'cezaevinde kalmaya elverişli değildir' görüşü, CGK ve Yargıtay kararları yine hiçbiri işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Uluğ, "Kendisinin dosyası hala daha Adalet Bakanlığı’nda, 'kovuşturma izni' bile çıkmadı. Kovuşturma izni verilmemiş bir suç için 1 aydır cezaevinde hasta bir şekilde tutuklu" dedi.