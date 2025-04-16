Esila Ayık tepkiler üzerine hastaneye sevk edildi: Gündemden düşürmeyeceğiz!

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle apar topar tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hastaneye sevk edildi.

Muayenenin ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine geri gönderilen Ayık'ın perşembe veya cuma günü hastaneye tekrar sevk edileceği ve nefroloji bölümünde muayene olacağı öğrenildi.

Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ BirGün'e konuştu. Uluğ, "Biz hastaneye sevk için dilekçe vermediğimiz halde Esila'ya avukatların dilekçe verdi diyerek hastaneye sevk etmişler. Revirin karar vermesi gerektiği belirtilmişti bize en baştan" dedi.

"GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEMEK GEREKİYOR"

Sevk kararının BirGün'de çıkan haber ve ardından televizyon kanallarında yapılan haberler sayesinde olduğunu düşündüklerini ifade eden Uluğ sözlerine şöyle devam etti:

"Daha fazla tepki almamak için böyle bir adım attılar. Medyanın gücü çok fazla ve önemli. Esila'nın dosyası Kartal Anadolu Adliyesi'ne gönderilmiş. Fakat bizim tutukluluğa olan itirazlarımız henüz dosyaya dahil edilmemiş bile. Duruşma tarihi de belli değil. Gündemden düşürmemek gerekiyor."

ESİLA AYIK'TAN MESAJ

Esila Ayık ise hastaneye sevk edilmesinin ardından yolladığı mesajda şunları söyledi:

"Beni merak etmeyin. Başta avukatlarım Ümit Özkan ve Göksun Canberk Uluğ olmak üzere bir sürü avukat ziyaretime geliyor. Ümit amca ve Canberk abi her gün geliyor zaten. Sosyal medya desteğinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Etkileşimde bulunan herkese teşekkür ederim. Bugün hastaneye sevk ettiler ancak herhangi bir tahlil yapılmadı. Perşembe ya da cuma nefrolojiye gideceğim. Desteklerinizi cezaevleri öğrencilerden sıfırlanana kadar eksik etmeyin. Sizleri seviyorum."