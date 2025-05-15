Esila Ayık ve 2 öğrenci hakkında tahliye kararı

8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Esila Ayık ve iki öğrenci daha ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savcının 'tutukluluğa devam' yönündeki mütalaasına rağmen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında tahliye kararı verildi.

Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 genç “Diktatör Erdoğan” dövizi gerekçe gösterilerek 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma gençlerin cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle 2,5 saat geç başladı.

Fotoğraf: BirGün

Mahkeme salonunun çevresi sabah saatlerinden itibaren barikatlarla kapatıldı.Duruşmayı takip etmek üzere İstanbul Barosu’ndan çok sayıda avukat, gazeteci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Öte yandan Anne Baba Dayanışma Ağı da katılım sağladı. Salonun küçük olduğu gerekçesiyle gazeteciler, avukatlar ve gençlerin yakınları salona alınmadı.

Hakim ile yapılan görüşmeler sonucu İstanbul Barosu’ndan bir avukatın, Anadolu Ajansı ve ANKA Haber Ajansı’ndan birer gazetecinin içeri alınacağı aktarıldı. Duruşmanın daha büyük bir salona taşınması talebi ise yanıtsız kaldı. İçeri girmek isteyen gazeteciler polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

8 Nisan'da katıldığı etkinliğin bir eylem değil dayanışma konseri olduğunu belirten Esila Ayık, "Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserde bir fotoğraf çektirmek istedim. Bulduğum dövizi tuttum" dedi.

HAKİM, 'NEDEN ELİNİZE ALDIĞINIZ ŞEYE BAKMADINIZ' DEDİ

Hakim ise "Elinize aldığınız şeye bakmadınız mı ne yazıyor burada diye, bakmadınız mı, çocuk değilsiniz. Başkasının neden fotoğrafınızı çekmesine izin verdiniz?" diye sordu.

Ayık savunmasını şöyle sürdürdü: "Dövizi aldığım kişiyi tanımıyorum. Elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilsem yapmazdım. Belçika'da üniversite öğrencisiyim. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları sağlığım için uygun değildir" dedi.

SAVCIDAN TUTUKLULUĞA DEVAM TALEBİ

Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ ise "Esila’nın sağlık durumu kritik. Kalp hastalığı ilerledi, fenalaşıp acile kaldırıldı. 50 kişilik koğuşta kalıyor. Aynı tuvaleti banyoyu kullanıyorlar. Böbrek rahatsızlığı var. İdrar yolu enfeksiyonu kapma ve böbrek rahatsızlığının ilerleme riski bulunuyor" ifadelerini kullanarak Ayık'ın tahliyesini talep etti.

Tutuklu öğrencilerden M.E.'nin avukatı Deniz Demirdöğen, Savcı'nın tutuklamaya devam talebinde bulunduğunu kaydetti. Demirdöğen, "Savcı tutuklama talebinde bulundu fakat bir gerekçe göstermedi. Tahliye edilmelerini bekliyoruz" dedi.