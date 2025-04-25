Esila ilk kez açık görüşe çıktı: “Zayıflamıştı, kötü haldeydi”

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık bugün ilk kez açık görüşte ailesi ve arkadaşlarıyla görüştü. Ailesi ve arkadaşları Esila’nın çok kötü halde olduğunu belirterek isyan etti.

Bugün görüşe giden Esila’nın arkadaşlarından Şevval Dilan Becerkir BirGün’e konuştu.

Becerkir, şunları söyledi:

“Esila'nın morali çok bozuktu, zayıflamıştı. Tuzsuz yemek çıkmaya başlasa da hiçbir şey yiyemediğini, nefes alamadığını ve kalp çarpıntısının durmadığını söyledi. 23 Nisan'daki depremde kaldıkları koğuşun kapısının açılmayıp içeride kilitli kalmasından sonra hastaneye kaldırılmıştı. O günden beri morali çok bozuk.”

Bugün de Esila’ya seni kontrole götüreceğiz demişler diye konuşan Becerkir sözlerine şöyle devam etti:

“Görüş günü olduğundan Esila bugün değil pazartesi günü kontrole gitmek istiyor. Sonrasında görüşten sonra götürüleceği söylense de görüş saatinde hastaneye götürmek istiyorlar. Görüş saatinde bizleri görebilmek için dilekçe yazmak zorunda bırakılıyor.”

Öte yandan Esila’nın avukatlarının tutukluluğuna yönelik itirazları ise hâlå işleme konulmadı.