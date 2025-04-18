Esila'nın tutukluluğuna itiraz dilekçeleri işleme konmuyor

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle apar topar tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın kalp hastalığı ilerlemiş olmasına rağmen tutukluluğuna itiraz dilekçeleri hâlâ işleme konmadı.

Esila Ayık'ın avukatları, "Hukuki olarak hiçbir gelişme olmadığını" aktardı.

Esila Ayık dün hastaneye sevk edilerek kardiyoloji bölümünde muayene olmuştu. Ayık'ın kalp kapakçığında daha önce “hafif” seviyede olan probleminin “orta” seviyeye yükseldiği belirlenmişti.

Esila Ayık ile görüşen avukat Göksun Canberk Uluğ BirGün'e yaptığı açıklamada "Hâlâ idrarında köpük ve kan var. Cezaevinde ilk altı gün ilaçları verilmediği için hastalığı ilerlemiş vaziyette" demişti.

Esila'nın tutukluluğuna birçok siyasetçi ve sanatçı sosyal medya hesabından tepki göstererek iktidara "Serbest bırakılsın" çağrısı yaptı.