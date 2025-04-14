Esila'yı yaşamdan koparmayın

İBB’ye yönelik operasyonların ardından eylemler sürüyor. Gençler tüm baskılara, tutuklamalara rağmen vazgeçmiyor.

Hem kampüslerde hem meydanlarda direnişi sürdüren öğrenciler yönelik operasyonlar ise dur durak bilmiyor.

8 Nisan’da Üniversite öğrencilerinin Kadıköy’de kurduğu dayanışma sahnesine binlerce öğrenci katılım sağladı. O öğrencilerden biri de Belçika’da üniversite okuyan ve Türkiye’ye ailesini ziyarete gelen Esila Ayık.

KALP VE BÖBREK HASTASI

Kronik kalp ve böbrek hastası olan Ayık’ın evi eylemde taşıdığı “Diktatör Erdoğan” dövizi sebebiyle 9 Nisan saat 02.00 sularında polis tarafından basıldı. Ayık’ın evde olmaması sebebiyle polisler aileye, “Bu gece ifade vermesi gerekiyor. Yoksa eğitim hayatı kötü etkilenir” diyerek tehdit ediyor. Bunun üzerine kızlarına ulaşan aile durumu aktarıyor. Polislere kaldığı konumu gönderen Ayık, sivil polisler tarafından gözaltına alınıyor. 9 Nisan’da öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne sevk edin Esila Ayık “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla apar topar tutuklandı. Ayık, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

ENDİŞE DUYUYORUZ

Esila Ayık’ın ailesi ve arkadaşları Ayık’ın sağlık durumu sebebiyle endişeli. BirGün’e konuşan arkadaşları “Esila’nın her gün düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar var. O ilaçları avukatlar aracılığıyla ilettiğimiz halde Esila’ya verilmemiş. Endişeliyiz” dedi. Cezaevi koşullarının Esila’nın sağlığı için elverişli olmadığını vurgulayan arkadaşları “Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının hakaret suçlarına ilişkin beyanları ve “diktatör” sözü ile ilgili daha önce emsal Yargıtay kararları göz ardı edilerek arkadaşımız tutuklandı. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BURSLU OKUYORDU

“Esila burslu bi şekilde çok zor şartlarda Belçika’da üniversite kazandı. Normalde 20 Nisan’da dönüp sınavlarına girmesi gerekiyor. Onun eğitim hayatının olumsuz etkilenmesinden de endişe duyuyoruz” diye konuşan arkadaşları sözlerine şöyle devam etti:

“Arkadaşımızın tutuklanmasının yalnızca kısa bir süre elinde tuttuğu bir pankart yüzünden gerçekleşmiş olması, ifade özgürlüğü ve temel insan hakları açısından büyük bir ihlal. Esila adil bir yargılama süreci geçirmiyor. Esila'nın sağlık durumu da göz önünde bulundurularak bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz!”