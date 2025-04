Esila’nın hayatını umudunu çalmayın

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle apar topar tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık’ın cezaevinde kalp kapakçığında daha önce “hafif” seviyede olan probleminin “orta” seviyeye yükselmesine rağmen Ayık hala cezaevinde.

Bugün Esila Ayık’ile görüşmeye giden avukat Göksun Canberk Uluğ, “Bir kere ailesi bir kere de ben kıyafet götürmemize rağmen hiçbiri verilmemiş. Görüşe yalnızca pijamayla çıkabiliyor. Başka kıyafeti yok” dedi. Uluğ “Gardiyanlar Esila’ya ‘Zaten nasıl giyinmesini bilseydin burada olmazdın’ diyerek alay etmiş” diye konuştu.

“Ciddi sağlık sorunları var. Daha önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle dört kez kemoterapi tedavisi görmüş. Şu an yalnızca bir günlük ilacı kaldığını ve üç gündür revire dilekçe yazmasına rağmen hâlâ ilaçlarının ulaşmadığını ifade etti” ifadelerini kullanan Uluğ, “Esila idrarında köpüğün hala olduğunu, geçmediğini ve arttığını aktardı” dedi.

Uluğ sözlerine şöyle devam etti: “Esila kalp sıkışmaları yaşadığını ve bu durumun hem mevcut sağlık sorunlarından hem de yaşadığı stresten kaynaklı olabileceğini söyledi.

Kaldığı koğuşta 47 kişi var ve sadece iki banyo bulunuyor, onlardan biri de çalışmıyor. Esila geçici koğuşta kaldığı dönemde hijyen ürünlerine erişim sağlanamadığını da ekledi. Gardiyanların kendisine sürekli suçluymuş gibi davrandığını ifade etti ve şöyle dedi: Milletvekili geleceği zaman iyi davranıyorlar, ilaçlarımız veriliyor. Ama ziyaret bittikten sonra her şey eski haline dönüyor.”

Öte yandan Ayık’ın tutukluluğunu yapılan itirazın gönderildiği Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi ‘karar verilmesine yer olmadığı’na hükmetti

Esila Ayık

∗∗∗

UMUTSUZLUĞA DÜŞME, YANINDAYIZ

Esila Ayık’ın arkadaşları Esila’ya mektuplar yazarak ‘serbest bırakılsın’ çağrısı yaptı.

Aslı: Hepimiz kenetlendik seni çıkarmaya çalışıyoruz. Umutsuzluğa düşme. Eninde sonunda seni çıkardıklarında hayatın eskisinden de güzel geçecek artık. Çıktığında da bu günleri komedya olarak anımsayacağız. Seviyoruz seni sıpacık, az daha takıl biz seni alacağız.

Dilan: Çok fazla insanın hayatına dokunmuşsun, insan şaşırmadan edemiyor. Seni ve tüm tutuklu arkadaşlarımızı alacağız.

Ecem: Mücadelen bize güç ve umut veriyor. şartlar ne kadar korkunç, baskı ve zulüm ne kadar büyük olursa olsun oradan daha kuvvetli bir dirençle çıkacağına eminim. Güneşli güzel günleri birlikte kucaklayacağız!

Zeynep, Tuana, Yaren, Hande, Nermin, Zeki: Umarız ki bu gazeteyi dışarda güneşli bir sabahta özgürce okursun. Seni alana kadar gözümüzü kırpmıyoruz, direnmeye devam ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz, senin gibi dimdik durmaya çalışıyoruz biz de.

Nida: Cesaretine, gücüne ve umuduna hayranım ve seninle gurur duyuyorum. Eğer içerideyken sana bir şeyler göndermemizi istersen, kitap, daha düzgün romantikli bir mektup, kantin kredisi vs., avukatınla iletişimdeyiz. Onun aracılığıyla haber ver.

Canan: Sana ses olmak için çabaladık ve bunu başardığımıza inanıyorum.

Senin tahliyene gelmek isteyen birçok insan var. O günü ikinci doğum günün ilan edeceğiz ve kutlayacağız. Biz pes etmiyoruz, umudumuz hep yüksek. Sen de asla umutsuzluğa kapılma. Seni ve haksız yere tutuklanan tüm arkadaşlarımızı geri alacağız.

Neslihan: Sana gelen birçok avukattan bana mesaj iletip şal istemişsin. Oysaki sen daha gözaltına bile alınmadan ben sana iki şal alıp hazır etmiştim. Sana şal almayı artık aramızda bir sembol kabul ediyorum ve her bir araya gelişimize en az bir şal armağan edeceğime söz veriyorum. Senin yüzüne bir kapıyı kapattılar ama oradayken açılan kapıların sayısını görünce bu gerçek seni diriltecek, inanıyorum.

Duru/Paris: Biliyorum şu an her şey çok karanlık görünüyor. Ama önce kendi içindeki gücü, sonra da senin gibi cesaretli arkadaşlarımızın ilk günkü inançla sürdürdüğü mücadeleyi hatırlamanı istiyorum. Her gecenin bir sabahı var. Yine çok güzel güleceğimiz günler gelecek.

Gökçe, Doğa, Güneş: Herkes senin için seferber oldu, çıktığın an bir halka sesleniş yapman gerekecek galiba. Benim arkadaşım olan ama senin yoldan rastgele geçen biri sandığın çocuk bile sürekli seni soruyor. Şaka bir yana özledik seni. Sakın modunu falan düşürme çünkü çıktığında her zamanki gibi neşeli ve pervasız Esila’yı görmek istiyoruz biz!

Eylül: Sadece anayasal haklarını savunduğun, sesini çıkardığın için seni susturmaya çalışanlar, bilsinler ki biz daha da çoğalıyoruz. Senin sesin şimdi bizim sesimiz oldu. Senin hayalini kurduğun geleceğini kimse senden çalamayacak. Dışarıda binlerce insan seninle. Senin için adaleti sağlayacağız. Senin, bizim gibiler yalnız kalmaz biliyorum. Çünkü biz birlikte kazanacağız.

Baran/Viyana: Moralini yüksek tut, bu ne kadar çirkin olsa bile sen güçlüsün, ve pozitif bir tarafı hiç olmasa bile sen o kadar güçlüsün ki yaratıcı ve güzelsin ki bununda bir pozitif tarafını bulursun, ben buldum.

Murat Can: Senin onurlu duruşun, haklı mücadelen bu ülkede kaçınılmaz bir değişimin ayak sesleri oldu. Milyonlarca insan, senin hikayeni okuyup dillendiriyor bu günlerde. Bu ülkenin güzel insanları, dayanışmayı ve özgürlük mücadelesine olan inançlarını tazeliyor senin sayende.

∗∗∗

BELÇİKA’DAN DA SELAM VAR

Heidi D'Halleweyn: Seni Belçika'dan destekliyorum. İstanbul'da hapis kalmayı hak etmiyorsun. Tutuklanma nedeninin çok haksız olduğunu biliyorum. İşte mesajımız: Esila'nın istediği hayatı yaşamasına izin verin ve lütfen onu serbest bırakın!

BA1 sınıfı: Son günlerde bize ulaşan haberler karşısında şok olduk ve sizin için çok endişeliyiz.

Türkiye'de demokrasiyi savunmak için sokağa çıktığınızı ve oradaki durumu iyileştirmek için sürekli çaba gösterdiğinizi biliyoruz.

Sizi düşünüyoruz ve arkanızdayız!

Leandra: Seni düşünüyorum ve çok endişeleniyorum. Lütfen kendine dikkat et, küçük kardeşim. Bana ihtiyacın olursa, ben her zaman senin yanındayım.

Lara: Yemeğini aksatma, uyku düzenini bozmamaya çalış, metabolizmani güçlü tut. Umarım bu mektuplar senin için güzel bir motivasyon olur. Biz seni bekliyoruz paylaşımlar yapıyoruz. Tanımadığın insanlar senin hakkını senden daha çok korumaya çalışıyor, bununla gurur duymalısın.

Illyas: Çok özlendin. Bu durumdan zarar görmeden çıkmanı diliyorum. Böylece bir gün benimle ve Nava ile tekrar dalga geçebilirsin.

Sil: Hans'ın sosyal medyasında tutuklandığını gördüğümde çok şaşırdım. Hans'ın başına gelenleri insanlara duyurmak için yazdığı sözleri hepimizin yaydığını bilmeni istiyorum. Şu anda nasıl hissettiğini hayal bile edemiyorum ve yanında kendini güvende hissettiğin insanlar olmasını umuyorum.

∗∗∗

ESİLA'DAN BİRGÜN'E MEKTUP

Esila Ayık cezaevinden BirGün'e mektup yolladı. Mektupta şu ifadeleri kullandı:

"BirGün Gazetesine,

Öncelikle sizler için daha kapsamlı bir yazı yazmak isterdim ancak maalesef koğuş dışına çıkaramıyorum. Avukat görüşlerinde kısa notlar yazarak yetinmeye çalışıyorum.

Yaşadıklarıma ses getirdiğiniz için teşekkür ederim. Medyada gelen tepki ile sadece benim değil tüm koğuş arkadaşlarımın sağlık sorunları cezaevi müdürü tarafından dinlendi. Burada 8 yıldır hükümlü olup hastaneye bir kere dahi gidemeyen hükümlüler sizler sayesinde dinlendi. İlaçlarına 9 aydır, 2 senedir ulaşamayan insanlar sizin sayenizde revir yüzü görmüş oldu. Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine bizzat şahit oluyorum. Bildiğiniz üzere benim ve diğer tutuklu öğrencilerin de şu an koğuşlarda olması başta eğitim ve özgürlük olmak üzere bir değil birden fazla insan hakları ihlalleri silsilesi.

Koğuşun kapısı her açıldığında 'Esila Ayık tahliye' demelerini beklerken 13 gün geçti. Böbrek ilaçlarım 2 günlük kaldı. 6 aydır kullandığım cilt ilaçlarım ise 13 gündür verilmedi. 12 aya tamamlamam gereken tedavim yarım kaldı. Haksız yere buradan tutulmam mental sağlığıma verdiği majör hasar ise su götürmez. Bir an önce buradan çıkmaya, buradan çıkmak için ise sizin sesimi duyurmanıza ihtiyacım var. Lütfen sesimiz olmayı bırakmayın. Daha yetişmem gereken sınavlarım, tamamlamam gereken fotoğraf projelerim ve hayatın güzelliğine dair yazacak şiirlerim var."